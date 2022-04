Kasserine : 432 infractions économiques enregistrées depuis début Ramadan

Les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat de Kasserine ont relevé 432 infractions économiques depuis le début du mois de Ramadan et ce à l’issue de 3500 visites d’inspection effectuées dans les commerces, les circuits de distribution, les espaces de stockage et les marchés de la région.

Les infractions enregistrées sont liées notamment à la hausse des prix (169 infractions), le non affichage des prix (43 infractions) et le non-respect des dispositions de subvention de produits alimentaires (18 infractions) en plus de 10 autres infractions liées à l’hygiène et à l’absence de factures, a indiqué à l’Agence TAP la directrice régionale du commerce, Samia Briki.

Par ailleurs, la même source a fait savoir que le marché de la région a été approvisionné par plus d’un million 278 mille litres d’huile végétale et 2600 mille tonnes depuis le début du mois d’avril courant.