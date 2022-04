IRECT SPORT – Ligue 1 : Les barrages pour le maintien démarreront le mois prochain (Amine Mougou)

Le président de la commission des compétitions au sein de la Fédération tunisienne de football (FTF), Amine Mougou a indiqué jeudi que les matchs barrages pour le maintien en Ligue 1 du football professionnel démarreront le mois prochain.

Mougou a, dans une déclaration faite à l’Agence TAP, fait savoir que les clubs concernés par le maintien sont invités à se réunir dans les prochains jours pour décider du système de championnat à disputer, assurant que la FTF donnera au clubs la liberté de choisir le système des matchs barrages.

Il s’agira, selon lui, de choisir entre un mini-tournoi de trois matchs (dans une première phase) dans des terrains neutres, ou un championnat à six matchs (aller et retour).

Et bien que les comités des différents clubs concernés semblent encore au stade des concertations, certaines sources informées auprès de certains de ces clubs, laissent entendre un certains penchant pour un championnat à six rencontres (3 à l’aller et autant au retour).

Pour rappel, l’ES Métlaoui et l’ES Hammam-Sousse (Groupe A) et l’Olympique de Béja et l’ES Zarzis (Groupe B) dont les quatre clubs qui disputeront les barrages pour déterminer les deux clubs qui rejoindront le CS Hammam-Lif et le CS Chebba en Ligue 2.

L’ES Métlaoui et l’Olympique de Béja démarreront les barrages avec un point bonus chacun.