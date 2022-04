DIRECT SPORT – Championnat de France (33e journée) : le PSG pour un 10e sacre, derby de la Côte d’Azur

La 33e journée du Championnat de France mercredi regorge d’enjeux: le Paris SG peut être titré à Angers, le derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice vaut cher pour l’Europe et le duel Strasbourg-Rennes oppose deux buteurs, Ludovic Ajorque et Martin Terrier.

Sur les bords de la Méditerranée, deux ambitieux candidats aux Coupes européennes s’affrontent à cinq journées de la fin de saison. Monaco (6e) vient d’enchaîner quatre succès de rang, dont le dernier, 3-2 face à Rennes (3e), l’a relancé dans la course aux trois premières places, synonymes de qualification à la Ligue des champions (ou aux tours préliminaires).

Quant à l’OGC Nice, 4e avec un point d’avance sur l’ASM et deux de retard sur les Bretons, il a dû batailler pour décrocher dimanche sa première victoire en cinq matches (2-1 contre Lorient) et rester dans la course.

La marge d’erreur est faible pour les partenaires de Hicham Boudaoui.

. Le PSG termine sa saison dans la confusion, quasiment assuré de remporter la Ligue 1 avec une énorme avance, mais dans la défiance de ses supporters et en affichant un triste niveau de jeu.

Après un classique contre l’OM certes gagné (2-1) mais très brouillon, les Parisiens feraient mieux d’atteindre rapidement leur objectif pour mettre leur terne saison derrière eux.

Avec 15 points d’avance sur Marseille, ils peuvent déjà s’assurer le sacre à Angers à condition de faire mieux que Marseille, hôte de Nantes à la même heure.

“Le club peut remporter un dixième titre, c’est quelque chose, ce serait mieux de le fêter tous ensemble”, plaide l’entraîneur Mauricio Pochettino, déçu du comportement des ultras qui ont rechigné à encourager leur équipe dimanche au Parc des princes.

Programme de la 33e journée:

Mercredi 20 avril

Bordeaux – Saint-Etienne

Troyes – Clermont

Lorient – Metz

Reims – Lille

Monaco – Nice

Lens – Montpellier

Brest – Lyon

Strasbourg – Rennes

Angers – Paris SG

Marseille – Nantes.