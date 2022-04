DIRECT SPORT – CAN Féminine 2022 : le tirage au sort décalé au 29 avril (CAF)

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Maroc 2022, initialement prévu le 25 avril, est reporté au vendredi 29 du même mois, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF).

La cérémonie prévue au Complexe Mohamed VI de Rabat, au Maroc, débutera à 20h30 GMT (21h30 heures tunisiennes) avec une diffusion en direct sur les plateformes de la CAF.

La 14e édition de la CAN féminine verra la participation de la Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso, de l’Ouganda, du Togo, du Burundi, de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Zambie, du le Maroc (pays hôte), du Cameroun (finaliste) et du Nigeria (champion en titre et nation la plus titrée).