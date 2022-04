Tunisie – Hausse des prix des carburants : Les propriétaires des taxis touristique mécontents

La Chambre syndicale nationale des propriétaires des taxis touristiques, relevant de l’UTICA a fait part, vendredi, de mécontentement de ses affiliés et leur refus catégorique des augmentations successives et non étudiées des prix des carburants. Cette augmentation pourrait, selon le syndicat, entrainer des faillites, étant donné que les hydrocarbures représentent le principal coût pour leur activité et le domaine de transport en général.

Les tarifs des taxis touristiques n’ont pas été augmentés depuis des années, rappelle la chambre, relevant que ses affiliés ne pourront plus supporter ses hausses des prix des hydrocarbures.

La chambre a appelé le gouvernement, dans un communiqué, à revenir sur sa décision d’augmentation et à trouver des solutions alternatives pour régler le problème de déficit budgétaire “loin de ces mesures qui sont en mesure d’appauvrir des groupes vulnérables, dont les professionnels de taxis touristiques”.

“La filière de taxis touristiques est l’une des plus sinistrées et continue à souffrir des hausses successives des prix des hydrocarbures, des prix élevés des voitures, de pièces de rechanges, et des frais d’assurance, outre les répercussions de la pandémie”, a fait remarquer la chambre.

La filière n’a pas aussi bénéficié, selon le syndicat, d’aucune mesure d’accompagnement et d’appui pour faire face aux différentes crises, estime encore Chambre syndicale nationale des propriétaires des taxis touristiques,