Tunisie : 7 suicides et tentatives de suicide au cours du mois de mars 2022 (FTDES)

La Tunisie a enregistré 7 cas de suicides et tentatives de suicide au cours du mois de mars 2022, selon les données publiées aujourd’hui, vendredi, par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Kasserine vient en tête avec 3 suicides et tentatives de suicide, suivi de Sfax (deux cas), et de Tataouine et Sousse (un cas dans chacun de ces gouvernorats).

Le plus grand nombre de suicide et cas de suicide a été enregistré chez la tranche d’âge entre 26 et 35 ans (4 cas sur un total de 7).

Le mode de suicide le plus fréquent est la pendaison (57 %) suivi par l’auto-immolation (42,9 %). Les suicides et tentatives de suicide au cours du premier trimestre de cette année se sont élevés à 33 cas contre 36 cas au cours de la même période de l’année dernière, selon le FTDES.YOSR