Tunisie : Ennahda favorable à l’initiative de Néjib Chebbi pour la formation d’un front de salut national

Le mouvement Ennahda s’est félicité de l’initiative lancée par l’homme politique Ahmed Néjib Chebbi en vue de former un large front politique de “salut national”.

Dans un communiqué publié, jeudi, à l’issue d’une réunion de son bureau exécutif, le mouvement s’est dit disposé à soutenir toute orientation tendant “à unifier les efforts pour contrer le coup d’Etat et proposer des alternatives et des solutions pour repêcher le pays de ses crises récurrentes”.

Pour rappel, Ahmed Néjib Chebbi a lancé une nouvelle initiative baptisée “Front du salut national”, dont l’objectif ultime, selon son auteur, “est de remettre le pays sur les rails de la démocratie.”

Ennahdha a, également, appelé à mettre fin à “toute forme d’instrumentalisation du ministère de l’Intérieur pour bâillonner les opposants politiques”, faisant porter au président de la République, Kaïs Saïed, et à son gouvernement, “l’entière responsabilité de l’échec et l’incapacité à diriger le pays, et à enrayer la flambée des prix et la pénurie criarde de plusieurs produits de base”.