DIRECT SPORT – Ligue 1 : le calendrier de la 2e phase connu la semaine prochaine

Le calendrier de la deuxième phase du championnat de la Ligue 1 (Play-off et Play-out) sera connu au cours de la semaine prochaine, apprend-on, jeudi, auprès du Play-off et Play-out)

Le calendrier sera déterminé à l’issue des rencontres de la 14e et dernière journée du groupe A prévues le 18 avril, précise Mougou, dans une déclaration à l’agence TAP, ajoutant que le play-off se déroulera sous forme de championnat avec des matches aller et retour.

Cinq équipes ont déjà assuré jusqu’ici leur qualification au Play-off, il s’agit du Club Africain, de l’US Monastir et de l’Etoile du Sahel, issus du groupe B, et de l’Espérance de Tunis et de l’US Ben Guerdane, issues du groupe A, en attendant le troisième qualifié parmi le CS Sfaxien et l’US Tataouine.

Rappelons que le coup d’envoi des Play-off et Play-out ainsi que les matches de classement ayant terminé 4e et 5e des deux groupes sera donné les 28 et 29 avril courant.

Les matches du play-off se dérouleront aux stades Hammadi Agrebi de Radès, Ben Jannet de Monastir et Mhiri de Sfax avec la possibilité d’ajouter le stade olympique de Sousse s’il est fin prêt pour accueillir les rencontres.

k