Après l’interdiction de filmer, Nawaat poursuivi en justice

Deux photojournalistes de la plateforme médiatique Nawaat comparaitront demain, jeudi 14 avril, au Tribunal de première instance de Ben Arous, pour avoir accompli leur devoir professionnel et assuré la couverture d’une action citoyenne revendiquant la fin de l’impunité.

Des policiers en civil ont empêché le 23 mars à midi, les reporters Seif Koussani et Tarek Laabidi de faire leur travail à Rades (banlieue de sud de Tunis). Ils assuraient la couverture médiatique d’une initiative citoyenne menée dans le cadre de la campagne “Apprends à nager”, concernant le meurtre du jeune Omar Laabidi.

Les agents ont confisqué les pièces d’identité des journalistes, avant de les conduire au commissariat pour leur dresser un procès-verbal et leur remettre une citation à comparaître le 14 avril 2022, au tribunal de première instance de Ben Arous. En violation flagrante des lois régissant la presse en Tunisie et des conventions internationales, le commissariat a interrogé la rédaction de Nawaat sur ses sources, et la partie l’ayant incité à filmer l’événement.

Nous condamnons ces atteintes au droit des deux journalistes et nous nous indignons face à ces obstacles dressés face à l’exercice de la profession. Nawaat met en garde contre la gravité de l’instrumentalisation de l’institution judiciaire, susceptible de restreindre les libertés, et d’entraver le droit des journalistes à informer. Toutefois, nous appelons les journalistes et l’ensemble des structures professionnelles et syndicales à faire face, avec la plus grande fermeté, aux dépassements policiers.

Nawaat se réserve le droit de poursuivre en justice comme sur le plan administratif les agents ayant enfreint de manière flagrante la loi.