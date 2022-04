Tunisie : Le décret présidentiel relatif au télétravail paru au Jort

Le décret présidentiel n°310 portant organisation du télétravail pour les agents de l’Etat, les collectivités locales, les institutions, les établissements et les organismes publics est paru, ce mardi, au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Le décret comporte 25 articles répartis sur 4 chapitres à savoir ; dispositions générales, organisation du travail régulier à distance, organisation du travail circonstanciel à distance et enfin, mécanismes de suivi et d’évaluation.

L’établissement de ce système de travail vise principalement à soutenir la continuité du travail administratif et à élargir la gamme de services fournis, en plus de contribuer aux efforts et aux initiatives liés à la rationalisation des dépenses publiques et à l’amélioration de la productivité.

Il a aussi pour objectif de soutenir la capacité à encourager et à motiver les compétences.

A rappeler que le télétravail a été adopté en Tunisie dans le cadre d’un ensemble de procédures et mesures prises pour lutter contre le coronavirus et prévenir sa propagation.

Le 23 mars 2020, un décret a été émis stipulant (dans son chapitre VII) qu’il est possible pour les chefs de structures administratives d’autoriser le travail à distance pour certains agents dont le travail ne nécessite pas la présence effective au siège de travail.