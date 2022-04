DIRECT SPORT – Ligue 1 (14e j) : CA, USMO et ESS au play-off, CSC relégué

Le Club Africain, l’US Monastir et l’Etoile du Sahel ont assuré leur qualification pour le play-off, tandis que le CS Chebba a été relégué en Ligue 2, à l’issue des rencontres de la 14e et dernière journée de la Poule 2 du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mercredi.

De leur côté, l’O. Béja et l’ES Zarzis disputeront les barrages (play-out) avec les 6e et 7e du groupe A, pour le maintien.

Poule 2

A Zarzis :

US Monastir 0

ES Zarzis 1 Bilel Touati (26)

A Hammam-Sousse:

Etoile du Sahel 2 Iheb Msakni (6), Saddem Ben Aziza (42)

O. Béja 2 Oussama Bouguerra (49), Bilel Mejri (55)

A Soliman :

AS Soliman 1 Hédi Khalfa (9)

AS Rejiche 0

A Radès :

C.Africain 1 Hamdi Laabidi (58)

CS Chebba 0

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. C. Africain 25 14 7 4 3 11 6 +5 qualifié au play-off (3 points de bonus)

2. US Monastir 23 14 6 5 3 8 5 +3 qualifiée au play-off (2 points de bonus)

3. ES Sahel 22 14 5 7 2 14 8 +6 qualifiée au play-off (10 point de bonus)

4. AS Réjiche 20 14 5 5 4 10 10 0 maintenu en Ligue 1

5. AS Soliman 17 14 4 5 5 7 9 -2 maintenu en Ligue 1

6. O. Béja 16 14 4 4 6 9 10 -1 joue le play-out (1 points de bonus)

7. ES Zarzis 13 14 3 4 7 6 13 -7 joue le play-out

8. CS Chebba 13 14 3 4 7 6 10 -4 relégué en Ligue 2

NB : les matches de la poule 1 sont reportés au 18 avril, en raison des engagements de l’Espérance de Tunis en Ligue des champions d’Afrique.