DIRECT SPORT – L1 : le défenseur espagnol Sergio Ramos aimerait jouer au total 3 ans au PSG

Le défenseur espagnol Sergio Ramos, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, a dit lundi sur Prime Vidéo espérer jouer une saison supplémentaire dans le club de la capitale, où ses débuts ont pourtant été minés par les blessures.

“J’aimerais jouer entre quatre à cinq ans de plus au haut niveau puis vivre une autre expérience”, a déclaré l’ex-capitaine du Real Madrid, qui est âgé de 36 ans.

“Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit bien concentré”, a-t-il ajouté.

Arrivé libre l’été dernier à Paris, Ramos, qui souffre de problèmes physiques récurrents depuis la saison dernière, n’a joué que sept matches avec le PSG, le dernier samedi à Clermont (victoire 6-1), mais pas un seul en Ligue des champions.

Il devait pourtant apporter son vécu, son tempérament et son expérience hors norme au club parisien pour l’aider à franchir un cap dans sa quête du Graal européen.

Vainqueur de la Coupe du monde (2010) et de l’Euro (2008, 2012), Sergio Ramos a également inscrit à son palmarès quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017 et 2018) et cinq titres de champion d’Espagne (2007, 2008, 2012, 2017 et 2020) avec le Real.