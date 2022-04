DIRECT SPORT – Ligue 1 (1ère phase) : une avant-dernière journée décisive

La course pour les play-offs se resserre pour les équipes du haut du tableau tandis que le spectre de la relégation plane autour des équipes du bas du classement des groupes 1 et 2, à l’occasion de la 13e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévue dimanche.

En poule1, le leader espérantiste (21 points) qui a raté l’occasion de creuser l’écart lors de la précédente journée suite à sa défaie à Hammam-lif, est appelé à se rattraper ce dimanche à domicile face à l’US Tataouine (4e, 18 points), également concernée par les Play-offs.

Un résultat autre que la victoire pourra compromettre ses chances de qualification aux Play-offs puisque pas moins de quatre équipes lorgnent les trois places qualificatives au prochain tour.

L’US Ben Guerdane, 2e à un point du leader, se rendra de son côté à Hammam-Sousse pour affronter l’équipe locale (6e avec 15 points) qui cherche à son tour se maintenir parmi l’élite.

Le CS Sfaxien qui partage la troisième place avec l’US Tataouine (18 points), sera en déplacement à Bizerte chez l’avant-dernier (13 points) qui lutte pour le maintien.

L’ES Metlaoui, 5e (16 points) pourra à son tour entretenir l’espoir de se voir parmi les qualifiés aux Play-offs, à condition de bien négocier son déplacement à Hammam-if, où elle affrontera la lanterne rouge (9 points). Cette dernière devra, de son côté, l’emporter impérativement pour ne pas faire ses adieux à la Ligue 1 dès cette avant-dernière journée.

En poule 2, l’US Monastir (22 points) tentera de ramener les trois points de la victoire au cours de son déplacement chez l’O.Béja (5e, 14 points) pour conforter son leadership et assurer définitivement sa qualification aux play-offs.

Le dauphin, l’AS Réjiche, accueillera l’Etoile du Sahel (4e, 18 points), dans un petit derby sahélien déterminant pour les deux équipes en course pour les play-offs.

Quant au Club Africain, 3e avec 19 points, il ira chercher les points de la victoire chez l’ES Zarzis, une équipe appelée à son tour à ne plus dilapider des points avec l’espoir de sauver sa place parmi l’élite. D’autant que le CS Chebba et l’AS Soliman qui occupent les deux avant-dernières places s’affronteront à Chebba avec l’objectif d’éviter la relégation ou de jouer le play-out.

Dimanche 10 avril

Poule 1

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – US Ben Guerdane arb : Naim Hosni

A Bizerte :

CA Bizertin – CS Sfaxien arb : Amir Loucif

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – ES Metlaoui arb : Haythem Guirat

A Radès :

Espérance de Tunis – US Tataouine arb : Oussama Razgallah

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 21 12 6 3 3 15 6 +9

2. US Ben Guerdane 20 12 5 5 2 9 6 +3

3. Club Sportif Sfaxien 18 12 5 3 4 10 8 +2

. US Tataouine 18 12 5 3 4 11 11 0

5. Etoile S. Metlaoui 16 12 4 4 4 10 13 -3

6. ES Hammam Sousse 15 12 3 6 3 9 8 +1

7. CA Bizertin 13 12 4 1 7 10 15 -5

8. CS Hammam-Lif 9 12 2 3 7 9 16 -7

Poule 2

A Zarzis :

ES Zarzis – Club Africain arb: Sadok Selmi

A Chebba :

CS Chebba – AS Soliman arb : Aymen Nasri

A Mahdia :

AS Rejiche – Etoile du Sahel arb : Mehrez Melki

A Béja :

O. Béja – US Monastir arb : Youssef Srairi

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 22 12 6 4 2 8 4 +4

2. AS Réjiche 20 12 5 5 2 10 7 +3

3. C. Africain 19 12 5 4 3 9 6 +3

4. ES Sahel 18 12 4 6 2 10 6 +4

5. O. Béja 14 12 4 2 6 7 8 -1

6. AS Soliman 13 12 3 4 5 6 9 -3

7. CS Chebba 12 12 3 3 6 6 9 -3

8. ES Zarzis 10 12 2 4 6 5 12 -7