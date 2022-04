Le Croissant rouge organise une caravane de santé à Tunis

Le Croissant-Rouge tunisien a organisé, hier soir, à Avenue Habib Bourguiba à Tunis, une journée de sensibilisation, une caravane de santé et des consultations médicales sous le signe “Notre planète, notre santé”.

Cette caravane, organisée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la santé correspondant au 7 avril de chaque année, comprend une clinique mobile et des consultations médicales.

A cette occasion, le cadre médical et paramédical a présenté des activités conjointes entre le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge tunisien, tels que les premiers secours, les activités de sensibilisation et la coopération entre le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge tunisien pendant la pandémie de Covid-19 Le ministre de la Santé, Ali Mrabet a, à cet effet, salué le rôle joué par les professionnels de la santé, l’ensemble des structures sanitaires, les organisations de la société civile et les initiatives humanitaires dans le soutien aux actions du ministère de la Santé pour faire face à la pandémie de la Covid-19, appelant à redoubler d’efforts à travers la sensibilisation pour préserver les facteurs de base d’une vie et d’un environnement sains.

Pour sa part, Abdellatif Chabou, président du Croissant-Rouge tunisien, a affirmé le soutien de cette organisation aux efforts de l’Etat dans le domaine humanitaire dans ses volets sanitaire et social, soulignant à cet égard les efforts du Croissant Rouge à travers ses différents programmes dans l’accompagnement et le soutien des programmes nationaux du Ministère de la Santé.