DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps froid dimanche soir

Le temps sera plutôt froid, les températures oscilleront entre 8°c et 12°c au nord et dans les hauteurs et entre 13°c et 17°c dans le reste des régions.

Elles atteindront 24°c à El Borma et Borj El Kahdra.

Le ciel sera partiellement couvert sur la plupart des régions, dimanche soir, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

La vitesse des vents nécessite de la vigilance, près des côtes du nord et dans le sud.

La mer sera agitée.

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche.