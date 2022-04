Tunisie : Justice et plénière “virtuelle” au centre d’une réunion entre Saied et des membres du gouvernement

Le président de la République Kais Saïed s’est entretenu, jeudi, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et nombre de ministres, notamment de la justice, Leila Jaffel, de la Défense nationale, Imed Memmiche et de l’Intérieur Taoufik Charfeddine.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a été l’occasion de souligner l’impératif à ce que la justice, en cette conjoncture délicate et sensible de l’histoire de la Tunisie soit au rendez-vous avec l’instauration de la justice sur un même pied d’égalité.

Cité dans le communiqué, le chef de l’Etat a tenu à évoquer les événements survenus, hier mercredi, en allusion à la séance plénière virtuelle du parlement suspendu et dissous , qualifiant l’incident d’hier de “coup d’Etat raté” et “d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du pays” . Il s’agit d’une tentative désespérée visant à porter atteinte à l’unité et à l’indépendance de l’Etat”, a-t-il encore souligné.

Hier, mercredi, le président de la République a annoncé dans la soirée la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, sur la base d’article 72 de la Constitution.

Il a, par ailleurs, estimé, lors d’une réunion du Conseil de la sécurité nationale et avec la cheffe du gouvernement que la plénière parlementaire à laquelle ont pris part nombre de députés du parlement suspendu est “un agissement contraire à la loi”, et ” un complot contre la sûreté de l’Etat”.

Lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement, le président Saïed a rappelé les instructions données à la ministre de la Justice “pour que le ministère public accomplisse son rôle comme il se doit”.