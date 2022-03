Tunisie – Bulletin météo : Perturbations météorologiques attendues cet après-midi et demain sur la plupart des régions

Les conditions météorologiques seront favorables, cet après-midi et demain jeudi 31 mars 2022 à la chute de pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions du pays.

Ces pluies seront parfois orageuses sur les gouvernorats du nord et du centre où les quantités varieront entre 20 et 40 mm et atteindront localement, 60 mm avec chute de grêles et apparition de foudres par endroits.

Un vent fort d’une vitesse comprise entre 50 et 80 km/h soufflera en rafales sur le sud et sera accompagné de phénomènes de sables, ce qui réduira la visibilité horizontale à moins de 500 mètres.