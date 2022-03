Sidi Bouzid : Ouverture d’un centre d’écoute au profit des femmes victimes de violence à Regueb

Le Centre d’écoute et d’orientation juridique au profit des femmes victimes de violence a ouvert ses portes, mercredi, dans la délégation de Regueb (Gouvernorat de Sidi Bouzid).

Initié par l’association ” Ladies First” avec l’appui financier du fonds de développement et de coopération internationale, le Centre a pour objectif d’aider et d’accompagner les femmes victimes de violence dans leur démarche pour casser le mur du silence et se libérer de la situation de victime, a indiqué à l’agence TAP, le directrice du centre Nesrine Ayouni.

Parmi les fonctions du centre, l’accueil des victimes, l’écoute et l’orientation juridique, l’accompagnement psychologique et sociale en plus de la sensibilisation et l’élaboration d’études, a-t elle précisé.