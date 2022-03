Tunisie : Neji Jalloul réagit à l’organisation d’un point de vente à l’avenue Bourguiba

Le président de la coalition nationale, Neji Jalloul, a critiqué l’organisation d’un point de vente du producteur au consommateur à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

Dans une publication sur son compte Facebook, Jalloul a affirmé que l’avenue Habib Bourguiba est l’avenue principale de la capitale qui reflète les valeurs et la culture des peuple… cette avenue était l’avenue des libres, des cinémas, des librairies, des théâtres et des grands parfumeurs mais malheureusement aujourd’hui on organise des points de vente de légumes et de poulets.

Il conclut son statut en écrivant que pour que chaque époque ses élites et pour chaque époque ses peuples.