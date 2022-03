Tunisie : Appel à observer une grève générale dans la fonction publique

A l’issue de sa réunion de ce mardi, le groupement du secteur Public de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a menacé de lancer des manifestations dans les établissements et institutions publics, appelant la commission administrative de l’UGTT à décréter la grève générale dans la fonction publique dans un premier temps, puis une grève générale nationale dans un second temps.

Cette menace de protestation intervient en signe de rejet des réformes présentées par le gouvernement actuel au Fonds monétaire international, y compris une levée progressive des subventions, la privatisation des institutions publiques, et le gel des salaires, des recrutement et des promotions, lit-on dans un communiqué publié mardi.

Il s’agit également d’une protestation contre la circulaire gouvernementale n° 20, affirmant qu’elle contredit le droit au travail syndical, les négociations sociales et les conventions internationales.

Le syndicat a appelé le groupement du secteur public à formuler un programme national de sauvetage global avec la participation des forces nationales pour surmonter la crise financière actuelle en résistant à l’évasion fiscale et en adoptant un nouveau modèle de développement qui répond aux exigences de la scène.

Il a appelé le gouvernement à respecter ses engagements liés à la mise en œuvre effective et immédiate des accords relatifs aux entreprises et institutions publiques conformément à l’accord entre le syndicat et le gouvernement, ainsi qu’à supprimer toutes les formes d’emploi précaire et régler la situation des travailleurs et employés des entreprises publiques, contractuels et temporaires.