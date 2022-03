Tunisie : Le ministère de la santé organise les 26 et 27 mars courant une caravane sanitaire dans le gouvernorat de jendouba

Le ministère de la santé organise conjointement avec l’association one day one dream et le ministère du tourisme une caravane sanitaire multidisciplinaire dans le gouvernorat de Jendouba les samedi 26 et dimanche 27 mars courant.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de la santé a indiqué que la caravane sanitaire comporte des consultations dans plusieurs maladies cardiaques, gynécologiques, psychiques chez l’enfant, outre la circoncision de plusieurs enfants dans les hôpitaux régionaux de Ain Drahem, Jendouba et Tabarka.

Parallèlement à ces consultations, une équipe médicale procédera au dépistage du cancer du sein et des maladies chroniques, outre la consolidation de la campagne nationale de vaccination anti Covid-19.

La direction régionale de la santé à Jendouba, le commissariat régional de la famille et de la population, le centre régional de don du sang et les organisations du croissant rouge tunisien participent à cette caravane sanitaire.

Le ministère de la santé a, à cette occasion, appelé tous les habitants du gouvernorat de Jendouba qui doivent se rendre aux hôpitaux régionaux précités à présenter le passeport vaccinal anti Covid-19 et respecter le protocole sanitaire en vigueur.