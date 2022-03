Le ciel sera partiellement nuageux mercredi, sur la plupart des régions. L’Institut national de la météorologie (INM) appelle à plus de vigilance à cause de vents forts notamment près de côtes.Mer agitée à très agitée au Cap Serrat.

Une légère hausse des températures est attendue. Les maximales oscilleront entre 12 et 17 degrés au Nord et au Centre, et entre 17 et 21 degrés au sud.