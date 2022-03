Tunisie : Décès d’une dame âgée emportée par les eaux de Oued Siliana

Le porte parole officiel de la protection civile Moez Triaa, a affirmé que le corps d’une dame âgée de 83 ans qui a été emportée par les eaux de Oued Boukhlis relevant de la délégation de Bouarada (gouvernorat de Siliana) a été repêché dimanche matin.

Il a indiqué dans une déclaration à la TAP que 4 personnes bloquées à l’intérieur d’un camion et d’une voiture dans Oued El Arich relevant de la délégation d’essabkha (gouvernorat de Kairouan) ont été évacuées après avoir été emportées par les eaux de pluie.

Triaa a précisé que les perturbations climatiques qui ont touché les régions du nord ouest et du centre ouest sont à l’origine de l’augmentation du débit des eaux de pluie dans quelques rues et routes et l’infiltration des eaux dans plusieurs habitations.

Il a ajouté que les unités de la protection civile, en coordination avec les structures concernées sont intervenues pour aider et sauver les citoyens, signalant que 90 opérations de pompage d’eau et 134 inspections de locaux à usage d’habitation et routes ont été effectuées, en plus de 30 opérations de sauvetage contre les noyades, l’évacuation de 10 personnes et 164 opérations de déplacement de véhicules et arbres bloqués sur la route et dans les oueds.

Triaa a mentionné que les interventions des unités de la protection civile se poursuivent dans les gouvernorats de Siliana, Béja et Kairouan, appelant les citoyens à faire preuve de vigilance, à s’éloigner des abords des oueds et à éviter le passage à proximité des cours d’eaux.