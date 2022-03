DIRECT SPORT – LCA (5e J/Gr C) : L’Espérance ST bat Jwaneng Galagxy (3-0) et composte définitivement son billet pour les quarts

DIRECT SPORT – LCA (5e J/Gr C)

L’Espérance sportive de Tunis a définitivement composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique en sominant le Jwaneng Galaxy du Botswana (3-0), pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules (Groupe C) de la compétition, disputée samedi au Botswana.

Kingsley Eduwo a ouvert le bal pour les sang et or à la 13e par un but de la tête avant que le nigérian Anayo Iwuala ne double la mise à la 32e. Kingsley Eduwo se charge en seconde période de donner le coupe de grâce à la 64e, signant au passage son premier doublé avec la formation tunisoise.

A la faveur de ce succès, le 64e en phases de poules de la plus prestigueuse des compétitions africaines, l’Espérance conforte son statut de leader du groupe C avec 12 points, en attendant l’issue de l’autre match du groupe qui opposera plus tard dans la soirée l’autre représentant tunisien, l’Etoile du Sahel (3e, 3 points) au CR Belouizdad d’Algérie (2e, 8 points).

Le Jwaneng Galagy ferme la marche avec un seul point.

Lors de la 6e et dernière journée, l’Espérance de Tunis affrontera le CR Belouizdad, le 1er avril, à Radès, pour le match qui pourrait déterminer le leader du groupe et son dauphin.