DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps marqué jeudi par des pluies éparses au Nord

Le temps sera marqué jeudi, par des pluies éparses au Nord. Elles seront orageuses dans les délégations du Nord-ouest l’après-midi.

Temps nuageux dans les régions du Centre et du Sud. Vent fort, sa vitesse atteindra 70km/h près des Côtes et au Sud où il sera accompagné de poussières et de sables Les bulletins d’avertissement sont en vigueur pour la navigation et la pêche.

Mer très agitée.

Températures stationnaires. Les maximales oscilleront entre 16 et 21 degrés au Nord et dans les hauteurs. Elles varieront entre 21 et 26 degrés ailleurs , atteignant 29 degrés au Sud.