Clap de fin pour les campagnes de terrain d’accès à la justice administrative

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue jeudi 17 mars 2022, l’organisation non partisane « Democracy Reporting International » (DRI) a annoncé la fin de la campagne de terrain d’accès à la justice administrative.

Comme son nom l’indique, cette campagne s’inscrit dans le cadre du programme de la campagne nationale pour l’accès à la justice administrative initiée depuis le mois de juin 2021 par DRI, en partenariat avec le Réseau « Mourakiboun », l’Association Alternative Media (ATMA), avec l’appui du Tribunal administratif.

Elle avait pour objectif d’améliorer la connaissance des citoyens (dont les défavorisés) de leurs droits, des institutions juridictionnelles et des mécanismes d’accès à la justice administrative.

Organisée par « Mourakiboun », la campagne de terrain a atteint environ 25 000 citoyens et citoyennes dans les gouvernorats concernés, à savoir Sidi-Bouzid, Kasserine, Kairouan, Sfax et Sousse.

Ce résultat a été réalisé à travers l’organisation d’une série d’activités dans les tentes de sensibilisation pour faciliter la connaissance des justiciables de leurs droits et pour leur permettre à chaque fois de se renseigner auprès des experts présents (juges administratifs, avocats ou membres des associations maitrisant le sujet) des procédés à suivre pour se défendre en cas de litige avec l’administration.

Cette campagne a vu la distribution dans les lieux de rassemblement, tels que les marchés et les places publiques dans 68 délégations relavant des cinq gouvernorats ciblés de flyers, de documents de sensibilisation et d’un guide intitulé « Guide du citoyen pour l’accès à la justice administrative ».

Ce guide sera aussi téléchargeable au format braille pour permettre aux malvoyants ou aveugles d’en bénéficier.

Faits en dialecte tunisien, ces contenus ont permis aux citoyens de mieux connaître leurs droits, ainsi que les possibilités qui leur sont offertes pour accéder à la justice administrative.

Parallèlement aux actions de terrain, la campagne nationale a aussi vu l’organisation d’actions de communication dans les médias classiques et les médias alternatifs (interviews des experts, édition de communiqués et d’articles, diffusion de spots promotionnels), ainsi que d’actions de promotion sur les réseaux sociaux.

La campagne a permis la création d’un contenu qui sera diffusé jusqu’au mois de juin 2022.

Un site Internet a été créé dans ce sens afin de constituer une archive de la campagne. Il sera lancé dans les plus brefs délais et tous ses documents seront téléchargeables.

Cette campagne nationale pour l’accès à la justice administrative sera clôturée au mois de juin prochain par une conférence de presse qui présentera les résultats d’une étude quantitative réalisée par l’institut de sondage d’opinion « One to One » dans les cinq gouvernorats ciblés, afin d’évaluer l’évolution de la connaissance des citoyens de ces régions de la justice administrative et des mécanismes pour y accéder.

Il est à rappeler que cette campagne a été initiée après une première étude quantitative réalisée par l’institut de sondage d’opinion « One to One » dans les cinq gouvernorats concernés, ce qui a démontré que 95,7% ne sont pas bien informés sur la justice administrative et que 49,3% ignoraient totalement son existence.