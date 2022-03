DIRECT SPORT – Ligue 1 (11e journée) : résultats des matches en retard

Résultats des matches en retard de la 11e journée de la Ligue 1 de football professionnel, disputés mercredi :

Groupe A :

A Radès

Espérance de Tunis 0

US Ben Guerdane 0

A Tataouine

US Tataouine 0

CS Sfaxien 0

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 21 11 6 3 2 14 4 +10

2. US Ben Guerdane 19 11 5 4 2 9 6 +3

3. Club Sportif Sfaxien 17 11 5 2 4 9 7 +2

. US Tataouine 17 11 5 2 4 11 11 0

5. ES Hammam Sousse 14 11 3 5 3 8 7 +1

6. Etoile S. Metlaoui 13 11 3 4 4 8 12 -4

. CA Bizertin 13 11 4 1 6 9 13 -4

8. CS Hammam-Lif 6 11 1 3 7 7 15 -8

Poule B

A Zarzis :

ES Zarzis 0

ES Sahel 3 Zineddine Boutmene (2), Vinny Bongonga (41), Yassine Amri (75 sp)

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 22 11 6 4 1 8 2 +6

2. AS Réjiche 19 11 5 4 2 10 7 +3

3. C. Africain 16 11 4 4 3 7 6 +1

4. ES Sahel 15 11 3 6 2 9 6 +3

5. O. Béja 13 11 4 1 6 7 8 -1

6. CS Chebba 12 11 3 3 5 6 8 -2

7. AS Soliman 10 11 2 4 5 4 8 -4

. ES Zarzis 10 11 2 4 5 4 10 -6