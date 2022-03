Le ciel sera peu nuageux, mercredi, avec possibilité de chute de pluies éparses et locales, sur les régions ouest du pays, durant la nuit.

Le vent soufflera fort, puisque la vitesse peut atteindre les 70 km/h, près de cotes, les hauteurs et le sud, avec des phénomènes de sable. La mer sera très agitée.

Les températures seront stationnaires et les maximales se situeront entre 18 et 23 degrés au nord et au centre, entre 23 et 28 degrés au sud, et aux alentours de 16 degrés aux hauteurs.