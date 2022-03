Tunisie : Des coupures d’eau dans ces zones

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce, mardi 15 mars 2022, qu’une perturbation de la distribution de l’eau courante aura lieu durant cinq jours et 18 heures à partir du 21 mars, et ce pour cause de travaux.

Ces travaux seront effectués au niveau de l’échangeur de Ben Daha à Ezzahrouni dans le cadre du projet du Réseau ferroviaire rapide (RFR).

Plusieurs zones dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Zaghouan et Nabeul seront touchées par les perturbations de distribution de l’eau courante à savoir : Montfleury, Ouardia 5, Cité Ennour, Cité Ibn Sina, El Mourouj 2, Jebel Jelloud, Sidi Fathallah.