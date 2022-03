DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Vent fort près des côtes et sur les hauteurs et le sud

Un vent fort d’une vitesse atteignant 70 km/h soufflera près des côtes et sur les hauteurs et le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable.

La mer sera très agitée à houleuse et les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche.

Le ciel sera partiellement voilé sur la plupart des régions.

Une légère hausse des températures est attendue, alors que les maximales se situeront à 17 °C sur les hauteurs, varieront entre 19 et 23 °C dans le nord et le centre et entre 23 et 27 °C dans le sud et atteindront 29 °C à Tozeur et Kébili.