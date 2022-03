DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des rafales de vent sur les côtes et le sud au cours de cette nuit et mardi matin

Le temps se caractérisera cette nuit par des rafales de vent fort sur les régions côtières et le sud qui provoqueront des phénomènes de sables, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans un communiqué publié lundi 14 mars 2022, l’INM indique que les bulletins d’avertissement restent en vigueur pour la navigation et la pêche et la mer sera agitée à très agitée.

D’après l’institut, les températures oscilleront cette nuit entre 11 et 15°c au nord et au centre et entre 13 et 18°c au sud, alors que le temps sera agréable en général dans la plupart des régions.

Pour mardi matin, les données de l’INM indiquent des rafales de vent fort à Bizerte, Tunis, Nabeul, Zaghouan, Mahdia, Sousse, Monastir, Sfax et Gabès.

Les gouvernorats de Kébili, Tozeur et Gafsa connaitront des vents de sable sachant que les températures varient en général entre 12°c à Kasserine et 22°c à Borj El Khadhra.