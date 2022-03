DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des rafales de vent se poursuivront cette nuit sur les côtes et le sud

Les rafales de vent fort se poursuivront cette nuit dont la vitesse s’élève à 70 km/h sur les côtes et le sud et continueraient au même rythme jusqu’à mercredi matin dans plusieurs régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’INM a, dans le même sillage, ajouté que le vent va entraîner une baisse drastique de la visibilité à Gafsa, Tozeur, Kébili et Tataouine, ce qui rend les bulletins d’avertissement en vigueur pour la navigation et la pêche.

Généralement le temps sera partiellement nuageux et les températures oscilleront cette nuit entre 13 et 18°c et atteindront 11°c sur les hauteurs de l’ouest du pays.

A l’instar de la Capitale de Tunis et des gouvernorats de Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Mahdia, Gabès et Tataouine, les régions côtières connaîtront mercredi matin des rafales de vent fort, notamment, des tourbillons de sables dans les régions de Kébili, Tozeur et Borj El Khadhra.

Les températures varieront demain matin entre 14°c à Kasserine où le ciel serait nuageux et 21°c à l’extrême sud et surtout à Borj Elkhadhra.