DIRECT SPORT – France : L’OM gagne à Brest en brillant, le PSG bat Bordeaux (3-0) sous les sifflés de son public

L’olympique de Marseille retrouve des couleurs ! En difficulté dans le jeu depuis quelques semaines, les hommes de Jorge Sampaoli ont livré une prestation convaincante dimanche soir sur la pelouse du Stade Brestois (1-4) en clôture de la 28e journée de Ligue 1.

Gerson a ouvert le score dès la 2e minute en profitant d’un service d’Arkadiusz Milik, auteur du but du break à l’heure de jeu. Omniprésent et passeur décisif sur le but de Milik, Amine Harit a inscrit le troisième but marseillais. Dans le temps additionnel, Cengiz Under, à peine entré en jeu, a répondu à la réduction du score d’Irvin Cardona quelques secondes auparavant.

Grâce à cette ultime réalisation et une différence de buts avantageuse, l’OM double Nice au classement et est de nouveau dauphin du Paris Saint-Germain vainqueur dans l’après-midi de Bordeaux (3-0).

Groggy après sa désillusion européenne, le PSG s’est imposé evant la lanterne rouge dans une drôle d’ambiance, ponctuée de sifflets contre Lionel Messi et Neymar.

En colère après l’élimination en Ligue des champion les ultras du PSG avaient prévenu, appelant samedi la direction à la “démission”, une première depuis l’arrivée des propriétaires qatariens en 2011.

Et ils ont bruyamment sifflé les superstars parisiennes, décevantes mercredi face au Real Madrid (1-0, 1-3). Messi et Neymar, en particulier, ont été hués, ce qui n’est pas arrivé souvent dans la riche carrière de l’Argentin, septuple Ballon d’Or. Seul

Kylian Mbappé a été épargné par les sifflets et c’est d’ailleurs lui qui a ouvert le score dimanche sur une action initiée par Messi (24e).

Une banderole “Mbappé à Paris, Leonardo au pilori”, appelant à prolonger le contrat de l’attaquant français, qui s’achèvera en juin, et à sanctionner le directeur sportif brésilien Leonardo, a été déployée en tribune.

Quand c’est Neymar qui a marqué, à nouveau sur une avant-dernière passe de Messi, les sifflets ont redoublé (52e), avant le troisième but, signé Leandro Paredes (61e).

“Nous sommes tous touchés, nous comprenons la déception et la frustration, que nous partageons aussi”, a commenté l’entraîneur Mauricio Pochettino.

La fin de saison s’annonce longue pour Paris, à qui le titre semble promis, mais aussi pour Bordeaux, englué à la dernière place.