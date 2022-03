DIRECT SPORT – Ligue 2 (1ère phase) : programme et arbitres de la 10e journée

Programme et arbitres de la 10e et dernière journée de la première phase de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches à 14h00) :

Samedi 12 mars :

Poule C

A Gabès (à huis clos) :

AS Gabès – EM Mahdia arb: Sadok Selmi

A Msaken :

CS Msaken – O.Sidi Bouzid arb: Oussem Ben Isshak

A Oued Ellil :

AS Ouel Elli – AS Mhamedia arb: Naim Hosni

Poule D

A Gafsa :

EGS Gafsa – S.Gabésien arb: Nasrallah Jaouadi

A Sfax 2 mars :

Sfax RS – CS Korba arb: Sofiène Guetat

A Tabarka :

CS Tabarka – SC Ben Arous arb: Fraj Abdelli

Dimanche 13 mars

Poule A

A Médenine :

CO Médenine – SS Sfaxien arb: Achraf Harakati

A Bembla :

CS Bembla – Stade Tunisien arb: Jalel Sahbani

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – ES Radès arb: Amir Ayadi

Poule B

A Djerba Midoun :

ES Jerba – Jendouba Sport arb: Hosni Naili

A Kairouan :

JS Kairouan – AS Djerba arb: Seif Ben Warred

A Menzel Nour :

AS Menzel Nour – CO Transport arb: Oussama Razgallah.