L’entraîeur de l’Espérance sportive de Tunis, Radhi Jaidi a assuré que la Ligue des champions d’Afrique figure parmi les principaux objectifs du club, ce qui nous enjoint à la victoire samedi face à l’Etoile sportive du Sahel afin de conserver le leadership du groupe C et se qualifier pour les quarts.

S’exprimant vendredi en conférence de presse d’avant-match, Jaidi a déclaré que le match sera spectaculaire et très disputé notamment avec un adversaire qui se montre toujours très fort lors des clasicos.

“Malgré cette phase transitoire que traverse l’Etoile sportive du Sahel ponctuée par le départ récent du français Roger Lemerre, la formation semble restée concentrée”, a-t-il lancé.

Et l’entraîneur sang et or d’ajouter: “l’Espérance ne joue que pour les titres et de ce fait, nous aborderons le match de demain avec tout le sérieux et la disciplines requis pour assurer un bon rendement, dominer la partie et être efficace offensivement comme ce fut le cas devant le CA Bizertin en championnat”.

“Nous nous attendons à ce que le nouvel entraîneur étoilée mette son emprunte, mais nous somme parés à tous les scénarios possibles, d’où l’importance de rester appliqués, concentrés et de fournir un bon volume de jeu pour réaliser un succès nécessaires”, a-t-il renchéri.

Pour sa part, le défenseur algérien des sang et or, Abdelkader Badrane a indiqué que l’Espérance sera fidèle à ses objectifs et qu’il jouera pour le sacre.

Concernant son contrat avec le club qui devrait prendre fin d’ici juin 2022, Badrane s’est dit concentré sur les compétitions en cours et qu’il na pas encore abordé le sujet avec les responsables du club.

Pour rappel, l’Espérance est actuellement leader du groupe C avec 5 points à égalité de points avec le CR Belouizdad, tandis que l’Etoile est 3e avec 3 points.

Le Jwaneng Galaxy du Botswana ferme la marche avec un seul point.