Sidi Bouzid : Colloque autour des conditions de travail des ouvrières agricoles

Les conditions de travail des ouvrières agricoles à Sidi Bouzid ont été au menu d’un colloque organisé, jeudi, au siège de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche en présence des représentants des associations et des administrations actives dans le secteur agricole.

Initié par l’association “Ladies First”, le colloque a pour objectif de mettre en avant les résultats d’une enquête effectuée durant l’année 2021 sur les conditions du travail des femmes dans le monde rural à Sidi Bouzid, a mentionné la présidente de l’association Hayet Kadri à l’agence TAP.

Selon l’enquête, plus de 70 % du salaire des femmes est consacré aux dépenses familiales et plus de 49% des femmes passent entre une heure et deux pour arriver aux fermes où elles travaillent.

Plus de 2/3 des femmes interrogées ont subi des violences matérielles, 33% des violences verbales et 21% un harcèlement physique, selon la même source.

Lors du colloque, les participants ont appelé à la reconnaissance officielle du métier de l’ouvrière agricole et l’adoption d’une loi réglementant le travail agricole.