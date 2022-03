Le temps est, jeudi, brumeux sur les zones basses au cours des premières heures de la journée à partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Mer peu agitée à agitée sur le nord. le vent soufflera faible à modéré et devient relativement fort près des côtes nord et sur les hauteurs. Les températures seront en légère hausse, les maximales seront situées entre 16 et 20 degrés et atteindront 14 degrés sur les hauteurs.