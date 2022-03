DIRECT SPORT – L2 : AS Gabès-EM Mahdia en présence du public

Le match opposant l’Avenir Sportif de Gabès à El Makarem de Mahdia aura lieu au stade olympique de Gabès en présence du public, annonce le club gabésien, mercredi.

Cette décision fait suite à l’annulation par la commission d’appel de la Fédération tunisienne de football de la sanction infligée à l’AS Gabès infligée par la Ligue nationale du football professionnel.

L’Avenir de Gabès avait écopé de trois matches en dehors de son terrain en tant qu’équipe hôte, suite aux événements survenus lors de sa rencontre face à l’Olympique Sidi Bouzid, comptant pour la 7e journée de la Ligue 2 du football professionnel.

Le match de la dernière journée est décisif pour toutes les équipes du groupe C, y compris l’AS Gabès, en vue de la qualification au play-off.

La “Jeliza” occupe la troisième place du groupe avec 10 points, à égalité avec le trio AS Mohammedia, AS Oued Ellil et CS Msaken, à trois longueurs de l’EM Mahdia et à 6 points de retard sur le leader l’Olympique Sidi Bouzid.

Seuls ls deux premiers du groupe qualifient pour le Play-off.