Des pluies éparses sont attendues, mercredi, sur les régions ouest du pays. Le ciel sera nuageux sur l’Est, a annoncé l’Institut National de la Météorologie.

Les températures seront stationnaires et les maximales varieront entre 14 et 19 degrés dans les différentes régions du pays, et elles ne dépasseront pas les 12 degrés dans les hauteurs.Le vent soufflera relativement fort près de côtes, et la mer sera agitée.