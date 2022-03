DIRECT SPORT – Ligue 1 (10e journée) : un derby sahélien à l’affiche

Le derby du Sahel entre l’Etoile du Sahel et l’US Monastir sera l’affiche de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel marquée par une course acharnée pour le leadership des groupes A et B.

Si dans le groupe A l’Espérance de Tunis est sous la menace de pas moins de trois clubs qui tenteront de lui ravir le leadership, le groupe B verra la place de l’US Monastir convoitée par le Club Africain.

Le derby sahélien sera ainsi décisif pour les protégés de Faouzi Benzarti (18 points) afin de conforter leur place en tête du classement, mais aussi pour les étoilés (4e, 11 points) qui reviennent de loin et qui tenteront de s’installer sur le podium, sous la conduite de leur nouveau coach et ex-entraineur de l’US Monastir, Lassad Jarda, qui vient de remplacer Roger Lemerre, démissionnaire.

Un duel qui s’annonce très disputé au stade Laaouani de Kairouan entre les deux voisins dont le match aller a été remporté par l’US Monastir, et entre les deux entraineurs dont les chemins se croisent de nouveau en championnat national, après s’être affrontés la saison dernière en championnat marocain.

Le dauphin clubiste (16 points) accroché la semaine dernière par l’Etoile du Sahel, sera de son côté en déplacement à Soliman avec l’intention de se rattraper et de conserver son invincibilité qui se poursuit depuis la troisième journée de la compétition.

Une victoire contre une mauvaise performance du leader permettra aux rouge et blanc de s’installer en tête du podium. Mais leur tache semble difficile face aux Slimanis, derniers (7 points) qui voient la relégation se profiler, à quatre journées de la fin de la première phase.

L’AS Rejiche, 3e (13 points) tombeur du leader lors de la précédente journée, tentera de continuer sur sa lancée en battant l’ES Zarzis (6e, 10 points) en vue de conforter ses chances de qualification aux play-offs. Mais les visiteurs puissent lui réserver une mauvaise surprise après avoir réussi à décrocher deux succès de suite, dans la poursuite de leur opération sauvetage.

Un débat entre mal-classés sera au programme de cette journée opposant l’O.Béja au CS Chebba, deux équipes du bas du tableau dont un point sépare et qui tenteront chacune de retrouver le sourire et de renouer avec le succès pour s’extirper du bas du tableau.

Dans le groupe A, l’enjeu de cette journée propose une affiche intéressante opposant le CS Sfaxien (2e ex aequo avec l’US Tataouine, 16 points) à l’US Ben Guerdane (4e, 15 points) dont l’heureux vainqueur pourra détrôner l’Espérance de Tunis (17 points) en cas d’un faux pas de cette dernière face au CA Bizertin.

Les Sfaxiens, vainqueurs cette semaine en match en retard, du leader sang et or (1-0), tenteront en effet de rééditer leur performance à domicile face à l’US Ben Guerdane qui leur permettrait de s’installer dans le fauteuil de leader.

Mais leur adversaire du jour, invaincu depuis six journées, ne l’entend pas de cet oreille alors qu’il est tout proche du podium et que tous les scénarios sont envisageables pour se propulser en tête du classement: une bonne opération au Mhiri associée à des contre-performances du leader et de l’US Tataouine.

Cette dernière en quête d’un troisième succès de suite qui lui garantirait également la première place du classement, sera en déplacement périlleux chez l’ES Metlaoui (7e, 9 points), une équipe qui tentera de s’accrocher à la moindre lueur d’espour pour s’éloigner du bas du tableau.

Mais tous ces calculs pourront tomber à l’eau si l’Espérance de Tunis l’emporte à domicile face au CA Bizertin (6e, 10 points). Le leader, voyant son fauteuil menacé, est tenu en effet de retrouver son efficacité offensive après deux journées de suite sans succès, pour conforter son leadership ou encore creuser l’écart le séparant de ses poursuivants.

Cependant, malgré la difficulté de la tache, les Bizertins auteurs de trois défaites consécutives, restent capables de créer la surprise à Radès et de déjouer les pronostics, avec l’espoir de s’approcher du milieu du tableau et d’éviter la relégation.

En bas du tableau, le CS Hammam-lif, dernier (5 points) accueillera l’ES Hammam-Sousse (5e, 12 points), avec l’objectif de décrocher son deuxième succès de la saison, même s’il est encore loin de rattraper son retard.