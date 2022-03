DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Possibilité de chutes des pluies isolées sur le centre et le sud

L’Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé mardi dans un communiqué, la possibilité de chute des pluies isolées et locales dans les délégations ouest du centre et de sud, alors que le ciel sera faiblement nuageux sur le reste des régions.

Il est prévu que les températures oscilleront entre 7 et 11°c dans la nuit au nord et au centre et seraient aux alentours de 5°c sur les hauteurs et entre 11 et 14°c au sud alors que la mer serait agitée à très agitée.

L’INM prévoit que le temps dans les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili sera mercredi matin nuageux avec la chute de pluies faibles, sachant que les températures matinales oscilleraient entre 8 et 14°c.