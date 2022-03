Kébili : Mouvement de protestation des agents de la société de jardinage

Les agents de la société de l’environnement, de plantation et du jardinage ont organisé, lundi, un mouvement de protestation devant le siège du gouvernorat de Kébili.

Les protestataires ont brûlé des pneus en appelant les autorités de tutelle à tenir ses engagements et l’application des accords signés avec la partie syndicale.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général du syndicat de base de la Société de l’environnement, Hédi Lahmer a indiqué que ce mouvement de protestation intervient suite au non respect des accords signés entre la partie syndicale et les autorités concernant la financement des projets dans la région, la garantie des salaires des employés en plus de la classification des sociétés de jardinage et son rattachement à un ministère de tutelle.