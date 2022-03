DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Ciel passagèrement nuageux avec possibilité de pluies éparses

Le ciel sera passagèrement nuageux, dimanche, sur l’ensemble des régions du pays, avec possibilité de pluies éparses sur le nord et localement le centre.

Les précipitations seront orageuses, l’après midi sur les régions ouest. Les températures observeront une légère hausse.

Les maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés sur le nord et le centre, entre 16 et 21 degrés sur le sud, et ne dépasseront pas les 10 degrés sur les hauteurs ouest.

Le vent soufflera faible à modéré du secteur sud. Vers la fin de la journée, il soufflera relativement fort, sur les côtes ouest et la mer sera peu agitée.