DIRECT MÉTÉO – Tunisie : De nouvelles perturbations météorologiques ce Week-end

L’accalmie météorologique constatée vendredi, après une semaine de perturbations climatiques, cache une nouvelle série d’intempéries qui commenceront à partir de cet après-midi, a indiqué le Chef de service des prévisions média à l’Institut national de la météorologie, Mehrez Ghannouchi.

Dans une vidéo publiée sur la page officielle Facebook de l’INM, Ghannouchi a fait savoir que ces perturbations toucheront tout le territoire du nord au sud, indiquant que des pluies sont attendues à partir de cet après-midi sur les régions ouest notamment Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef et Kasserine. Ces pluies concerneront par la suite, certaines régions du nord-est et du centre-est durant la nuit. A partir de demain samedi et jusqu’à mardi 8 mars 2022, des averses sont prévues sur le nord, le centre et le sud, avec possibilité de chute de grêles par endroits.

Ghannouchi a indiqué que les quantités attendues seront de faibles à moyennes, soulignant que le cumul dépassera 20 à 25 mm sur les régions ouest où se concentrent les grandes cultures et les grands barrages du pays.

Toujours selon le responsable à l’INM, ces intempéries seront accompagnées d’une baisse des températures qui se situeront à 8°C sur les hauteurs et seront comprises entre 11 et 15°C dans les régions du nord et le centre et entre 15 et 19 °C, au sud.

Pour cet après midi, le vent sera faible à modéré d’une vitesse ne dépassant pas 30 km/h et la mer sera peu agitée. A partir de demain, le vent deviendra plus fort prés des côtes nord d’une vitesse atteignant 50 km/h et la mer sera agitée à très agitée dans le nord.

L’activité du vent commencera à s’affaiblir à partir de dimanche.