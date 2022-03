Guerre en Ukraine : La Pologne ouvre des centres d’accueil pour les réfugiés

L’Ukraine est déchirée par la guerre. La Pologne apporte de l’aide aussi bien humanitaire que militaire à l’Ukraine. Un train médical pour transporter les blessés lors de l’invasion de la Russie est déjà opérationnel.

La Pologne a déjà ouvert des centres d’accueil pour les réfugiés fuyant l’agression

russe à proximité des principaux postes frontières entre la Pologne et l’Ukraine, longue de 535 kilomètres. Les arrivants peuvent y recevoir informations, repas, repos et aide médicale.

Depuis le 24 février, plus de 400 000 personnes fuyant l’Ukraine déchirée par la guerre ont traversé la frontière polonaise, quelle que soit leur nationalité. Sur ses huit postes frontières, la Pologne a déjà accueilli des ressortissants de plus de 120 pays, dont plusieurs pays africains : du Nigeria, du Maroc, du Sénégal, de l’Algérie, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, de la République Démocratique du Congo, de l’Angola et d’autres.

Des dizaines de milliers de personnes, quelle que soit leur nationalité, tentent de quitter le territoire de l’Ukraine pour éviter les combats et trouver refuge. Face à l’afflux massif de personnes, l’accès à la frontière est saturé, entraînant des kilomètres de files d’attente. Les femmes et les enfants, les personnes handicapées, malades et blessées sont prioritaires pour l’évacuation.

Les étudiants africains, qui, pour leur grande majorité, sont de jeunes hommes, sont demandés de céder la place aux plus faibles. Prenant en considération le manque de jeunes Ukrainiens jusqu’à l’âge de 60 ans, qui ont été appelés à rejoindre l’armée, dans les files d’attente, le temps d’évacuation des étudiants pourrait être plus longue que dans le cas des femmes et des enfants. Cela résulte tout simplement de fait de donner la priorité aux plus faibles et aux personnes âgées. Des représentants de nombreux pays africains se

sont déplacés à la frontière afin de veiller à la sécurité de leurs compatriotes.

Ils ont vérifié sur place que des informations sur le traitement discriminatoire de citoyens de certains pays par les services polonais se sont avérées fausses.

Les autorités polonaises autorisent à entrer sur le sol polonais toutes les personnes fuyant

l’Ukraine et plusieurs mesures ont été prises afin de faciliter évacuation des étrangers.

Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, le Règlement du ministre de l’Intérieur et de l’Administration du 13 mars 2020 sur la suspension ou la restriction temporaire du trafic frontalier à certains points de passage frontaliers (Journal officiel de 2020, position 435, telle que modifiée) a été modifié :

– les contrôles frontaliers pour l’entrée de l’Ukraine en Pologne sont effectués selon les règles générales, sur la base de la vérification du document de voyage, du visa (si nécessaire) et du motif de voyage.

Cette règle s’applique à tous les étrangers :

– tous les étrangers qui ont décidé de quitter l’Ukraine en raison de l’invasion militaire russe et qui ne disposent pas des documents légalement requis (par exemple, des visas), la Police aux frontières les autorisent à entrer en Pologne pour une durée maximale de 15 jours dans le cadre d’une procédure spéciale pour des raisons humanitaires.



Le franchissement de la frontière vers la République de Pologne est possible sur la base d’un document confirmant l’identité (passeport, carte d’identité, etc.), bien qu’il soit également possible sur la base de documents d’identité dont la validité a expirée. Il est important que les étrangers présentent au contrôle des frontières des documents fiables sur la base desquels il sera possible de confirmer leur identité.



Les autorités polonaises font tout leur possible pour permettre à tous les étrangers se présentant aux postes de contrôle frontaliers, d’obtenir un abri sur le territoire de la République de Pologne en ces temps difficiles.

Le contrôle des voyageurs s’effectue dans le respect de la dignité des personnes, quelle

que soit leur origine ou leur religion. Tous les étrangers se présentant au contrôle frontalier sont traités avec respect.