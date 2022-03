Tunisie – Consultation nationale : 234 797 participants après un mois et demi de son lancement

Le nombre de participants à la consultation nationale, ouverte au public le 15 janvier dernier et qui se poursuit au 20 mars, s’élève à 234797 jusqu’à ce mardi matin.Selon le site Web de la consultation, la catégorie d’âge des trentenaires (entre 30 et 39 ans) a le plus participé à cette initiative, soit un taux estimé à plus de 29%.

A l’inverse, les citoyens âgés de moins de 20 ans affichent le faible taux de 2,2%.Au niveau des gouvernorats, les villes de Tunis et de Ben Arous détiennent toujours le taux de participation le plus élevé, soit 30339 et 20133 participants respectivement.Les gouvernorats de Kébili et de Tatouine sont classés en bas de la liste avec, respectivement, 2290 et 1651 participants.

A l’étranger, la France affiche le taux de participation le plus élevé avec 1717 participants, suivie de l’Allemagne avec 324 participants.Selon un communiqué publié récemment sur le site Web de la présidence de la République, ” des difficultés techniques ont été rencontrées lors de la participation à cette consultation en ligne. Certaines de ces difficultés résultent d’un ensemble de choix techniques qu’il faut surmonter, tandis que d’autres ont été provoquées par ceux qui veulent faire avorter cette expérience, la première du genre en Tunisie “, précise le communiqué.

Pour rappel, cette consultation nationale, selon son site officiel, vise à offrir l’occasion à tous les Tunisiens, en Tunisie et en dehors des frontières, d’exprimer leurs opinions et aspirations en toute liberté, de manière à leur permettre de devenir acteurs dans les choix essentiels liés au système politique, électoral, économique et social.Cette consultation nationale s’articule autour de 6 axes principaux : ” politique et élections “, ” économie et finances “, ” société “, ” éducation et culture “, ” développement et transition numérique ” et ” santé “.Le président de la République, Kais Saied, avait annoncé le 13 décembre dernier une ” feuille de route qui mettra fin aux mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021 et commencera par une consultation nationale en ligne.