DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps hivernal avec pluies éparses et orageuses

Le temps sera hivernal lundi, 28 février 2022, avec pluies éparses et orageuses sur le nord et le centre et localement le sud avec chute de grêle par endroits, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Possibilité de chute de neige sur les hauteurs Ouest du pays. L’intensité du vent nécessite la vigilance près des côtes et lors de l’apparition des cellules orageuses avec une vitesse qui dépasse 60 km/h et la mer sera agitée à très agitée.

Les températures seront en baisse. Les maximales seront comprises entre 7 et 12 degrés et se situeront à 4 degrés sur les hauteurs et entre 16 et 25 degrés sur l’extrême sud.

Cette journée du 28 février marque l’avènement du printemps, selon le calendrier agricole, rappelle l’INM.