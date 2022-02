Tunisie : Entrée en vigueur de la CIN et le passeport biométriques à partir de 2024

Le directeur de la police technique et scientifique, Chahir Kdaiem, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM que les projets de passeport et de carte d’identité biométrique sont prêts depuis 2017, et ce mécanisme devrait entrer en vigueur d’ici 2024.

La carté d’identité et le passeport biométrique contiendront une puce électronique avec des données d’identité, une photo du titulaire et ses empreintes digitales, puis cryptée pour en interdire l’accès et protéger leur contenu contre le piratage et les tentatives d’affichage, de modification ou d’annulation de ces données.

L’adoption du passeport biométrique permet aux Tunisiens d’ouvrir plusieurs portes au voyage, en plus de lutter contre le terrorisme, l’immigration clandestine, la criminalité transfrontalière et la nécessité de développer Documents de sécurité tunisiens et méthodes de surveillance.