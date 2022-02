ILS ONT DIT : L’Europe n’a pas les moyens de faire face à la puissance Russe

Pour Alain Polomack la 1ère leçon à retenir de l’invasion russe, les pays européens, la France ont-ils la capacité à s’engager dans un conflit mondial, à faire face dans la durée à une invasion simultanée et coordonnée d’un pays comme la Russie ou la Chine ? Non pas du tout et cela est confirmé avant hier soir par le patron de l’armée allemande.

Le Général Eberhard Zorn Chef d’Etat major des armées allemandes est sorti de sa réserve (comme l’avait fait le Général De Villier en 2017 face à Macron qui l’a limogé), il a déclaré que dans un scénario similaire d’une invasion de tous les cotés de ses frontières l’armée allemande serait incapable de résister à la Russie. Ce qui dit est vrai et aussi valable pour l’armée française.

Prenons l’exemple de la France, la France 7ème puissance mondiale, (dissuasion nucléaire, et 200 000 hommes) ne pourrait pas dans la durée faire face à une invasions simultanée sur tous ses flans nord, est et sud, ainsi que maritime si un tel scénario se produit. Le Général De Villier et les grands stratèges militaires français le disent depuis longtemps. La France dans ses opérations extérieures à une force de frappe redoutable, que ce soit au Mali, en Syrie ou ailleurs, mais elle doit toujours avoir l’appui technique des USA (aériens, radars, avion de soutien, de reconnaissances, engins de débarquement, renseignements, hommes, navires, porte-avions…), le même problème que pour l’Allemagne.

