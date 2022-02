DIRECT SPORT – ESt-ESS (0-0) : Un classico très technique qui donnera le diapason aux deux formations pour la suite

Le clasico tunisien de la 3e journée du Groupe dans la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, entre l’Espérance sportive de Tunis et l’Etoile du Sahel, les deux représentants tunisiens dans la compétition, s’est soldé samedi à Radès, par un nul vierge.

Les deux formations qui se connaissaient parfaitement se sont neutralisaient à la faveur de l’irréprochable application technique affichée d’un côté comme de l’autre, ce qui donnera le diapason aux deux formations pour le reste du parcours.

L’Espérance, leader du groupe, et qui se présentait à ce duel avec une situation plus confortable que son adversaire avait pressé et poussé à fond en attaque sans concrétiser ses occasions.

L’Etoile du Sahel avait bien défendu, amorçant par moment des attaques sur des contres relativement bien négociées, mais les occasions se faisaient rares, à, l’image de première mi-temps qui s’était résumée à une seule vraie occasion de but pour chacune des deux équipes.

Le face à face raté par Souleymane Coulibaly avec le portier Moez Ben Cherifia à la 17e et le coup franc des 20 mètres sur lequel Mohamed Ali Ben Romdhane avait trouvé la barre transversale. le portier étoilé Ali Jmal était battu.

L’Espérance développe un très bon jeu et affiche une grande facilité dans les transitions et la remontée de la balle

grâce à son bon déploiement et sa rapadité d’exécution, l’Espérance a privé l’Etoile du ballon.

Et contre le cours du jeu, les étoilés étaient très proches d’ouvrir la marque à la 17e sur un contre rapide sur le côté gauche et un bon ballon d’Iheb Msakni parvenait à Souleymane Coulibaly mais ce dernier ratait son face à face avec le portier sang et or Ben Chérifia.

Dès lors l’intensité montait d’un cran et les protégés de Radhi Jaidi mettaient les bouchées doubles en attaque comme en défense. Et les mêmes les quelques tentatives amorcées par les coéquipiers de Msakni au forcing étaient très vite avortées par la défense sang et or.

A la demi-heure de jeu, les étoilés sortaient enfin de leur zone et devenaient plus entreprenants grâce à une meilleure maîtrise du ballon en milieu de terrain grâce à Jacques Mbé et Moaataz Zaddam.

A la 40e, sur un coup franc obtenu à 20 mètres des cages étoilés, Mohamed Ali Ben Romdhane butait sur la transversale, manquant d’ouvrir le score pour les siens à cinq minutes de la pause citron.

A la reprise, on reprenait les même du côté de la formation du Sahel, tandis que le staff technique espérantiste remplaçait Anayo Iwuala par Farouk Mimouni.

Le français Roger Lemerer avait donné la consigne de presser davantage à ses joueurs pour freiner l’adversaire dans ses transitions et la construction offensive.

L’Etoile a réussi relativement dans cette tâche parvenant à contenir les manoeuvres des coéquipiers de Ghaylène Chaalali et à tenter des contres rapides.

Mais la détermination des sang et or leur permettait à la 58e de sérieusement menacer les cages de Jmal. En trois contre deux, la balle parvenait à Mimouni fraichement débarqué, mais Ali Jmal s’interposait, le ballon revenait devant Ben Romdhane, et Jmal brillait à nouveau par une belle parade, sauvant ainsi la mise aux siens.

A l’heure de jeu, la pression excercée par les joueurs de l’Espérance sur la défense étoilée n’a jamais été aussi intense.

Dans la foulée, Lemerre lançait Amri et Bongonga à la place de l’algérien Boutmane et de Coulibaly avant de remplacer quelques minutes plus tard Yeken par Kayramani pour renforcer le milieu de terrain et la ligne d’attaque.

A la 78e, Jaidi jouait une nouvelle carte, celle de Nassim ben KHelifa à la place de Rached Arfaoui.

De son côté, Lemerre et dans un ultime recours remplacé Iheb Msakni par Dhaoui à 5 minutes de la fin du match.

Les deux équipes tentaient le tout pour le tout à l’approche de la fin du temps réglementaire, à l’image d’une belle action espérantiste, mais le tir de Mohamed Ali Ben Romdhane est détourné par Ali Jmal en corner assisté en cela par le poteau.

Le gambien Bakary Gassama ajoutait 4 minutes d’arrêts de jeu, mais en dépit du forcing des sang et or, le match se solde par un nul vierge.

Formations des deux équipes:

Espérace de Tunis: Moez Ben Cherifia, Zied Machmoum, Mohamed Amine Tougai, Heni Amamou, Mohamed Amine Ben Hamida, Ghailane Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Rached Arfaoui (Ben Khélifa 78e), Sabir Bougrine, Anayo Iwuala (Farouk Mimouni 45e), Kingsley Eduwo.

Etoile sportive du Sahel: Ali Jemal, Houcine Benayada, Ghofrane Nawali, Slah Ghedamssi, Abderrazek Bouazra, Mohamed Habib Yaken (Kayramani 71e), Moaataz Zaddam, Jacques Mbé, Iheb Msakni (Dhaoui 85e), Zineddine Boutman (Amri 63e), Souleymane Coulibaly (Bongonga 63e).